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В Пскове у Вечного огня почтили память погибших в Первой мировой войне

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Церемония возложения цветов, приуроченного ко Дню памяти погибших в Первой мировой войне, состоялось в Пскове у Вечного огня сегодня, 10 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В возложении участвовали активисты «Молодой Гвардии Единой России», школьники из Средней общеобразовательной школы № 24 имени Л.И. Малякова и Гимназии № 29, а также студенты Псковского государственного университета.

 

Организатором возложения стал Центр развития молодежи «АртПлатформа».

Первая мировая война длилась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года. Конфликт продолжался 1 568 дней. В противостояние оказались вовлечены 38 из 59 существовавших тогда государств. Около 73,5 миллионов человек были мобилизованы; из них убиты и умерли от ран 9,5 миллионов, более 20 миллионов ранены, 3,5 миллионов остались калеками. 

По завершению мирового противостояния на мировой арене перестали существовать четыре империи: Германская, Российская, Австро‑Венгерская и Османская, а на карте Европы появились новые независимые государства: Чехословакия, Австрия, Польша, Венгрия, Югославия и Финляндия. 

В годы Первой мировой войны Псков стал ближним тылом для действующих армий Северного фронта. С 1914 по 1918 годы в Пскове размещался штаб Северного фронта, созданного для защиты Петрограда. Именно отсюда осуществлялось руководство миллионной армией. Линия фронта находилась от Пскова в 200 километров. По свидетельству историков, в Порхове и Острове численность гарнизонов превышала десять тысяч человек.

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