Сирены прозвучат в Псковской области завтра

В Псковской области 11 ноября с 8:00 до 8:10 включат сирены для плановой проверки системы оповещения населения. Жители региона услышат сигнал «Внимание всем!», после которого прозвучит сообщение «Техническая проверка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12:00 и 12:10 оборудование дополнительно проверят в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

Такие проврки необходимы, чтобы убедиться в исправности системы оповещения.

Сигналы прозвучат в рамках плановой проверки. Поводов для беспокойства нет