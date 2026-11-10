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Свыше 2 тысяч псковичей заболели ОРВИ за минувшую неделю

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2 255 случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области со 2 по 8 ноября. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 60,1%. В городе Пскове зарегистрировано 915 случаев ОРВИ, или 40,6% от общего количества по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

За неделю госпитализировано 26 человек с симптомами ОРВИ. В циркуляции преобладают негриппозные респираторные вирусы. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Учитывая сезонную заболеваемость респираторными инфекциями, следует соблюдать профилактические меры. По возможности стоит воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания.

«Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью», - рекомендовали в ведомстве.

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