Общество

Субботник в Летнем саду провели псковские единороссы в Чистый четверг

Субботник состоялся в Летнем саду в городе Пскове 21 апреля, в Чистый четверг. В нем приняли участие более 50 горожан - активистов и сторонников Псковского городского отделения «Единой России», представителей общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», неравнодушных псковичей и организаций, в том числе сотрудники Централизованной библиотечной системы, они очистили территорию от мусора и прошлогодней листвы.

В экологической акции приняли участие, в том числе, депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева, Григорий Стороненков, Валерий Тюменцев, Владимир Воробьев, Сергей Гаврилов. Общими усилиями было собрано и вывезено 200 больших мешков с отходами.

«Мне очень приятно участвовать в этой экологической акции. Я люблю свой город, хочу, чтобы он был чистым, красивым и уютным. Здесь сегодня собралось много горожан, многие пришли с детьми», - рассказала участница субботника, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова.

Партийный проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партийного проекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология», добавили в реготделении партии.