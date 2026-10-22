 
Общество

В Госдуме рассмотрели законопроекты по развитию предпринимательства

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На пленарном заседании Государственной Думы депутаты рассмотрели два ключевых законопроекта, которые существенно повлияют на развитие предпринимательской среды в нашей стране. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Антон Мороз в своём канале Мах. 

Фото здесь и далее: Антон Мороз/ канал Мах

«Приняли в первом чтении законопроект по расширению свободы договора для бизнеса. Теперь предприниматели получат надежную правовую защиту при реализации масштабных инвестиционных проектов, например, при строительстве сложных технологических комплексов. Ранее существовала серьезная проблема: из-за правовой неопределенности суды часто снижали размер компенсаций за односторонний отказ от сделок. Это создавало существенные риски для инвесторов и банков. Новые изменения позволят четко фиксировать в договорах размер платы за отказ от сотрудничества, включая условия формата "бери или плати"», - рассказал Антон Мороз. 

Второй важный шаг – полный переход на электронный документооборот при проверках. Теперь все документы – от решений до предписаний – будут оформляться в цифровом формате. Предприниматели получат электронные выписки с QR-кодом, позволяющим мгновенно проверить законность любого визита проверяющих органов.

«Увеличен объем прав предпринимателей: теперь можно приглашать бизнес-омбудсмена не только на проверки, но и на профилактические визиты. Введены четкие правила для добровольной оценки «надежности» бизнеса. Эти изменения создадут более предсказуемую и комфортную среду для развития бизнеса в России. Работаем над тем, чтобы предпринимательство в нашей стране становилось все более защищенным и эффективным!» - заключил депутат. 

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