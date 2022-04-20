Общество

Главу Пскова Елену Полонскую наградили почетной грамотой в Москве

Главу Пскова Елену Полонскую наградили почетной грамотой комитета по региональной политике Государственной Думы 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ

Награждение состоялось в рамках Всероссийского совещания, посвященного Дню местного самоуправления. Оно прошло в Москве, в Доме Союзов. Основной темой обсуждения стали меры поддержки муниципалитетов в условиях современной реальности и существующих вызовов.

Елена Полонская была отмечена за высокий профессионализм и значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления.

Организатором Всероссийского совещания выступил комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению совместно с Союзом российских городов, Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления, Общероссийским конгрессом муниципальных образований, Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов, Ассоциацией городов Поволжья, Союзом городов Центра и Северо-Запада России и Ассоциацией муниципальных образований «города Урала».