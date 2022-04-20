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Общество

Псковские омбудсмены подвели итоги годовой правозащитной деятельности

21.04.2022 20:52|ПсковКомментариев: 2

Региональные уполномоченные обсудили с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым итоги годовой правозащитной деятельности 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе госоргана.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По сложившейся традиции Дмитрий Шахов, Аркадий Мурылев и Наталия Соколова встретились со спикером накануне выступления перед парламентом, наделившим их полномочиями, говорится в сообщении.

«Все уполномоченные представили обстоятельные доклады – сейчас они находятся на рассмотрении в комитетах, на ближайшей сессии мы заслушаем информацию о работе за предшествующий год», – обратился к омбудсменам Александр Котов и отметил сложившуюся конструктивную работу со всеми тремя правозащитниками.

Спикер обратил внимание, что в докладах уполномоченных содержатся предложения, которые депутаты готовы совместно развивать. «Как и всегда, предлагаю работать с губернатором, с органами исполнительной власти – до сегодняшнего дня у нас это успешно получалось», – добавил Александр Котов.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов сообщил, что количество обращений к нему в 2021 году выросло на четверть. 

«В 2020 году был спад, была тенденция больше на защиту политических прав, в 2021 году жители больше жаловались на нарушение личных прав, в этой категории число выросло вдвое. Наилучшая ситуация в сфере экологических и культурных прав – жалоб практически нет», - подчеркнул омбудсмен.

Большой поток обращений, по словам Дмитрия Шахова, был связан с антиковидными ограничениями и с качеством медицинской помощи. Некоторые из них дошли до судебного разбирательства. «Нас беспокоит формальное отношение к этим вопросам должностных лиц», - сообщил уполномоченный. Обращения, связанные с ковидом, лягут в отдельный доклад – ограничения, больные, лечение, диспансеризация, реабилитация и значительный рост смертности от коронавирусной инфекции.

«Пользуясь случаем, хотел бы отметить особое внимание к категории 65 лет и старше – она, к сожалению, самая уязвимая, и рост смертности в ней самый высокий», - добавил Дмитрий Шахов и подчеркнул в этой связи важность вакцинации и мер стимулирования со стороны органов власти.

Кроме того, Дмитрий Шахов констатировал ухудшение качества воды в водоемах в регионе, но при этом благополучный радиационный фон.

Наталия Соколова отметила уменьшение количества письменных обращений на контрасте с не поддающимся счету ростом сообщений в соцсетях, особенно сразу после встреч в образовательных учреждениях. Уполномоченный согласилась с Дмитрием Шаховым – в адрес детского омбудсмена также приходит значительное число жалоб по качеству обслуживания в учреждениях здравоохранения. По мнению Наталии Соколовой, часть из них можно было бы снять, открыв еще одну детскую поликлинику на границе Пскова и Псковского района – она могла бы обслуживать оба муниципалитета.

Уполномоченный по правам ребенка отметила ситуацию с детским отдыхом: стоимость путевок растет, а их количество сокращается, однако проблема является общей для многих субъектов. «Услышав уполномоченных, на федеральном уровне начали озвучивать тему государственной стратегии реконструкции детских оздоровительных лагерей. Мы очень надеемся, что в регионы на эти цели придут какие-то деньги. Самим справиться с такой задачей сложно. Например, для восстановления лагеря "Нептун" требуется более ста миллионов рублей. Как выход можно рассматривать государственно-частное партнёрство, но активности предпринимателей в этом направлении по понятным причинам не видно», - отметила Наталия Соколова.

В ежегодном докладе детский омбудсмен предложила депутатам разработать несколько законодательных инициатив: одна из них касается ограничения продажи детям товаров, в составе которых присутствует сжиженный углеводородный газ, вторая – наказаний за употребление детьми парения вейпов, отлаженный механизм пока отсутствует. Наталия Соколова обратила внимание, что в ряде регионов такие изменения уже отражены в законодательстве.

Аркадий Мурылев сообщил, что в его докладе также содержатся идеи для корректировки правовых норм. «Моих предложений хватит на целый год», - пошутил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

В целом омбудсмен отметил, что количество обращений в 2021 году снизилось, но это скорее можно объяснить шквалом 2020 года, когда предприниматели оказались под ковидными ограничениями.

Весна 2022 года также стала для бизнеса непростой. «С учетом новой ситуации я добавил в доклад новые предложения по ряду мер, которые помогут бизнесу сохраниться в краткосрочном периоде. Прогнозировать, что произойдёт с экономикой, очень трудно, звучат разные оценки экспертов. В связи с этим ряд обращений связан с возможностями нашего регионального бюджета. Понятно, что снижение налоговых ставок поведёт за собой выпадающие доходы, но в этой части стоит посмотреть по отраслям», - обратил внимание Аркадий Мурылев и привел в качестве примеров грузоперевозки и лесоперерабатывающую промышленность.

Александр Котов предложил Аркадию Мурылеву провести анализ на примере одной из отраслей. «Выпадающие налоги – это не так страшно в разумных пределах. Допустим, не будет выпадающих доходов в 2022 году, но в 2023 году мы не получим НДФЛ, потому что этих предпринимателей просто может уже не быть. Нужно чётко установить взаимосвязь. Конкретику можно обсудить вместе с депутатами», - добавил председатель областного Собрания.

Отдельно Аркадий Мурылёв обратил внимание на важность утверждения порядка изменения условий контрактов – регионам дано такое право. «Некоторые поставщики попали в ситуацию, когда они не могут исполнить контракт из-за роста себестоимости товаров, продукции, не знают, куда обращаться. Есть у представителей бизнеса также вопросы по объёмам авансирования», - сообщил бизнес-омбудсмен.

Председатель Собрания поблагодарил уполномоченного за заботу о предпринимателях в сложное время. «К этой теме мы будем еще неоднократно возвращаться – есть предложения в рамках парламентского часа заслушать информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства. Мы это сделаем, когда появятся конкретные предложения – что нужно сделать в первую очередь, какие шаги необходимы на уровне региона. И это помимо того, что у нас еженедельно работает штаб по устойчивому развитию экономики, который возглавляет губернатор», – сообщил Александр Котов.

Спикер отметил неравнодушное отношение к работе уполномоченных. «Понимаю, что вам сложно, потому что специфика заключается в тесном взаимодействии с людьми, с обращениями граждан. Порой эти обращения появляются у вас не просто так – к этому времени люди уже прошли все возможные инстанции, и где по каким-то причинам им не смогли оказать помощь. В вашем лице они находят поддержку», - добавил Александр Котов и поблагодарил омбудсменов за работу. Институт уполномоченных, по мнению спикера, полностью себя оправдывает.

28 апреля Дмитрий Шахов, Наталия Соколова и Аркадий Мурылев выступят с докладами на сессии Псковского областного Собрания и ответят на вопросы депутатов, говорится в сообщении.

Теги: #псковское областное собрание #омбудсмен #итоги года
Источник: Псковская Лента Новостей
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