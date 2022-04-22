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Общество

Бывший вице-спикер областного Собрания Дмитрий Хритоненков отмечает 70-летие

25.04.2022 09:12|ПсковКомментариев: 0

Бывший вице-спикер Псковского областного Собрания, заместитель главы администрации Псковской области и экс-полномочный представитель президента РФ в регионе Дмитрий Хритоненков отмечает сегодня, 25 апреля, свое 70-летие.

Дмитрий Хритоненков родился 25 апреля 1952 года в деревне Игнатовка Смоленской области. В 1976 году он окончил Смоленский государственный медицинский институт, лечебный факультет, а в 1997 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность:

1977 год - врач-хирург, заместитель главного врача Усвятской районной больницы.

1981 год - врач-хирург, главный врач онкологического диспансера города Великие Луки.

1987 год - заместитель главного врача города Великие Луки.

1990 год – депутат Верховного Совета РСФСР, член комитета по местному самоуправлению.

С 1991 по май 2000 года - полномочный представитель президента Российской Федерации в Псковской области.

С ноября 2000 года по декабрь 2003 года - заместитель главы администрации Псковской области.

Сентябрь 2004 года - член избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса.

С декабря 2003 года - заместитель председателя ГТРК «Псков». Освобожден  от занимаемой должности заместителя главы администрации (по собственному желанию в связи с переходом на другую работу).

Возглавлял исполком Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», был избран заместителем секретаря регионального отделения партии.

В марте 2007 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов, стал членом комитета по законодательству и экономической политике. С февраля 2008 года по декабрь 2011 года - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов.

В 2011 году возглавил региональный координационный совет Общероссийского народного фронта в Псковской области.

4 декабря того же года баллотировался в депутаты Псковского областного Собрания депутатов от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу №2, но не был избран. Стал руководителем аппарата Псковского областного Собрания депутатов.

В настоящее время Дмитрий Хритоненков находится на пенсии, является членом Избирательной комиссии Псковской области.

Пресс-портрет
Хритоненков Дмитрий Константинович
Источник: Псковская Лента Новостей
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