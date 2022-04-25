Заморозки ожидаются на майских праздниках в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
До конца декады синоптики ожидают выравнивание дневных и ночных температур. Ночные температуры будут от +2 до +7°C, от +3 до +8°C, днем воздух прогреется до +10...15°C.
«Осадки должны закончиться. Следующая партия осадков ожидается после 10 мая», — отметила Тала Нещадимова.
Осадки, которые пройдут в ночь на 27 и на 28 апреля преимущественно по востоку области, могут быть в виде дождя и мокрого снега. «Чистый снег мы не прогнозируем», — добавила Тала Нещадимова.