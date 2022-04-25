Общество

Заморозки ожидаются на майских праздниках в Псковской области

Заморозки ожидаются на майских праздниках в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В ближайшие дни произойдет изменение характера погоды: после дождика, который проходит сегодня в отдельных районах, и может пройти завтра, ожидается снижение температуры. Ночные температуры станут минусовыми на две-три ночи, дневные — в пределах от +4 до +9 °C, от +5 до +10 °C. Затем постепенно начнется прогрев воздуха, и 5-6 мая ночные температуры станут положительными, опускаться не будут», — рассказала Тала Нещадимова.

До конца декады синоптики ожидают выравнивание дневных и ночных температур. Ночные температуры будут от +2 до +7°C, от +3 до +8°C, днем воздух прогреется до +10...15°C.

«Осадки должны закончиться. Следующая партия осадков ожидается после 10 мая», — отметила Тала Нещадимова.

Осадки, которые пройдут в ночь на 27 и на 28 апреля преимущественно по востоку области, могут быть в виде дождя и мокрого снега. «Чистый снег мы не прогнозируем», — добавила Тала Нещадимова.