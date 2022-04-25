Общество

Почти 200 работникам в Псковской области выплатили задолженность по зарплате в марте

В Псковской области отсутствовала задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по состоянию на 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

«За март 2022 года организации области погасили просроченную задолженность по заработной плате 193 работникам и по состоянию на 1 апреля 2022 года численность работников, которым не выплачена заработная плата в установленный срок, составила 4 человека», - отметили в Псковстате.

Просроченная задолженность по зарплате организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) по Псковской области по состоянию на 1 апреля 2022 года составила 754 тыс. рублей и по сравнению с 1 марта 2022 года уменьшилась на 89,4%. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась по причине отсутствия у организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, собственных средств.