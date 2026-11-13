Росгвардейцы задержали мужчину, похитившего девять банок икры в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли кражу в магазине на улице Труда в Пскове. Злоумышленник попытался вынести из торгового зала девять банок икры, но его задержали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 12 ноября около 15:00. Патрульный экипаж оперативно прибыл на место происшествия по сигналу «Тревога» и задержал гражданина 1995 года рождения.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в ведомство.