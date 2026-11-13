Комитет Госдумы одобрил законопроект о многомиллионных штрафах за показ фильмов и роликов, дискредитирующих традиционные российские ценности. На удаление неугодного контента онлайн-кинотеатрам и соцсетям хотят отводить всего одни сутки. Но главный вопрос висит в воздухе: где проходит граница между художественным замыслом и «дискредитацией»?

В новом выпуске программы «Зеркала» на ПЛН FM (102.6 FM) ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко разберутся, как будет работать новый механизм на практике, кто окажется в роли главного цензора и не попадет ли под запрет золотой фонд советского кинематографа.

Темы выпуска: