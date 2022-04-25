Общество

Судебные приставы пригласили псковичей проверить себя на долги

Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах» пройдет 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области.

Целями проведения акции является консультативная и практическая помощь по вопросам:

ведения исполнительного производства;

принимаемых мер поддержки сторон исполнительного производства;

информационной безопасности;

получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения с помощью электронного ресурса ФССП России «Банк данных исполнительных производств» интернет-сайта ФССП России, личного кабинета на портале Госуслуги;

работы с электронными сервисами ФССП России: «Интернет-приемная», «Запись на личный прием».

Мобильные пункты в этот день будут размещены в МФЦ, центрах занятости, центрах правовой помощи в Пскове и Псковской области.

Специалисты в каждом структурном подразделении управления проведут разъяснительную работу для жителей об официальных источниках службы судебных приставов для получения информации о наличии или отсутствии задолженности. Это:

сервис «Банк данных исполнительных производств»;

портал государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ).

В усиленном режиме будет работать группа телефонного обслуживания (ГТО), где специалисты управления проинформируют жителей региона о различных способах обращения в службу судебных приставов, о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», о возможностях получения государственных услуг УФССП России по Псковской области на портале государственных услуг РФ, добавили в ведомстве.

Телефон для обращения граждан: 8(8112)699-082.