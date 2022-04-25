Судебные приставы пригласили псковичей проверить себя на долги

Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах» пройдет 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области.
Целями проведения акции является консультативная и практическая помощь по вопросам:
Мобильные пункты в этот день будут размещены в МФЦ, центрах занятости, центрах правовой помощи в Пскове и Псковской области.
Специалисты в каждом структурном подразделении управления проведут разъяснительную работу для жителей об официальных источниках службы судебных приставов для получения информации о наличии или отсутствии задолженности. Это:
В усиленном режиме будет работать группа телефонного обслуживания (ГТО), где специалисты управления проинформируют жителей региона о различных способах обращения в службу судебных приставов, о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», о возможностях получения государственных услуг УФССП России по Псковской области на портале государственных услуг РФ, добавили в ведомстве.
Телефон для обращения граждан: 8(8112)699-082.