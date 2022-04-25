Общество

Елена Полонская отметила роль депутатов в формировании комфортной городской среды

Глава Пскова Елена Полонская на сессии гордумы 26 апреля, выступая с отчетом о результатах деятельности за прошлый год, отметила роль депутатов в формировании комфортной городской среды, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2021 году продолжилась работа по вовлечению жителей в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Депутатами Псковской городской Думы проведена большая работа по включению дворовых территорий в программу, для этого организованы дворовые встречи с жителями города. В результате таких встреч оказано содействие жителям по ремонту дворовых территорий, организации и проведения общедомовых собраний по решению вопросов благоустройства дворовых территорий, избрания советов МКД, их председателей, сбору подписей собственников МКД», - отметила она.

Елена Полонская рассказала, что лично приняла участие более чем в 30 встречах по участию в программе благоустройства вместе с депутатами Псковской городской Думы. «Замечу, псковичи с энтузиазмом подавали заявки, активно обсуждали проекты благоустройства, создавая для этих целей страницы в соцсетях, организовывая обсуждения и голосование», - сказала она.

На сегодняшний день депутаты Псковской городской Думы продолжают информировать граждан о возможности участия в программе благоустройства территорий, оказывать содействие в организации общедомовых собраний, сборе документов и оформлении заявки, добавила Елена Полонская.

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Напомним, 15 апреля стартовало рейтинговое голосование за объекты благоустройства в Псковской области. Оно проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».