Общество

Более 10 тысяч человек собрали публичные заседания в Пскове в 2021 году

Более 10 тысяч человек собрали публичные заседания в Пскове в 2021 году. Об этом говорится в отчете главы Пскова Елены Полонской о результатах деятельности за прошлый год, с которым она выступает перед депутатами гордумы на сессии 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2021 году было назначено и проведено 49 публичных заседаний, привлечено более 10 тысяч человек. Так, заслушаны мнения псковичей по вопросам внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Юбилейная, Кузбасской Дивизии и реки Великой; по планировке территории микрорайона в границах улиц Техническая, Алехина, Леона Поземского», - рассказала она.

Кроме того, глава города отметила работу Совета по взаимодействию с общественными организациями ветеранов. Члены Совета совместно с главой города и депутатами Псковской городской Думы приняли участие в более 100 мероприятиях к памятным датам. Ветеранам были доставлены на дом поздравительные адреса и продуктовые наборы.

«Главой города Пскова, заместителями главы и депутатами Псковской городской Думы совершено более двух тысяч пятисот звонков ветеранам Великой Отечественной войны. Сразу же решались вопросы: запись ко врачам, доставка и сопровождение в медицинское учреждение, помощь в получении технических средств реабилитации», - добавила Елена Полонская.