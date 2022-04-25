Общество

Новое оборудование поступило в Невельскую межрайонную больницу

Новое оборудование поступило в Невельскую межрайонную больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Так, в распоряжении врачей теперь: компьютерный нейрофизиологический комплекс для исследования ЭМГ и ВП, напольный бинокулярный кольпоскоп, прикроватный монитор, переносной электрокардиограф, ультразвуковая диагностическая система, спирометр, а также гинекологическое кресло и рабочее место для врача-офтальмолога.

Напомним, программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года. В программу включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.