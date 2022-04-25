Общество

Более 10 тысяч фиалок высадят накануне Дня Победы в Пскове

В Пскове заключен контракт на работы по цветочному оформлению объектов зеленого хозяйства на территории города. Всего планируется высадить почти 130 тысяч цветов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Около 11 тысяч фиалок появятся на улицах Пскова в преддверии Дня Победы: на клумбах и в вазонах в Парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, у памятного знака «Шталаг-372» и в сквере у Дома Советов. Высадку цветочной рассады планируется закончить к 6 мая.

Второй этап цветочного оформления Пскова пройдет с 25 мая по 16 июня. На 28 объектах зеленого хозяйства города и на территории четырех воинских захоронений высадят рассаду бегоний, бархатцев, георгинов, вербены, колеуса, крестовника, циннии, гацании и целозии. Разными сортами петунии будет оформлено 363 вазона и 13 вазонных комплексов.

К 20 июля в Детском парке появится традиционное цветочное панно из бегоний и крестовника - к празднованию Дня освобождения города Пскова.

Подрядная организация также будет проводить работы по прополке, поливу, обрезке многолетних растений. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства. Срок выполнения работ - до 15 октября 2022 года.