Общество

Почему на приграничных территориях включается роуминг, объяснили псковичам

Практически вся приграничная территория Псковской области подвержена периодическим отключениям связи и попаданием граждан в роуминг. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления и связи администрации региона Виталий Рахманов.

В частности, это Печорский, Пыталовский, Себежский районы, а также деревня Самолва Гдовского района. Он объяснил, что это связано с различием норм СанПиНа у России и Евросоюза: у стран ЕС максимальная мощность базовой станции может доходить до 150 Ватт, в зависимости от ее нахождения, а на территории Псковщины мощности не превышают 60 Ватт независимо от расположения вышек.

Кроме того, переход в роуминг обусловлен наличием в каждом телефоне системы передачи экстренных сообщений - push. Ее активно применяют на территории Евросоюза и СШАЭ, например, при поиске потерявшихся людей. В России такая технология не поддерживается.

«Наши телефоны уже с завода поддерживают эту технологию. Поэтому, когда они попадают в зону действия оператора связи, у которого данная технология есть, то, чтобы обеспечить жизнь своего хозяина, он цепляется за этого оператора и до последнего не переходит на своего родного, который не в роуминге», - рассказал Виталий Рахманов в интервью ГТРК «Псков».

Он также добавил, что эту службу можно отключить самостоятельно в настройках телефона, как и возможность перехода в роуминг.