Общество

Псковичам перечислили профессии с доходом до 400 тысяч рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Псковской области и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок до 400 000 рублей в месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет около 43 000 рублей, что на 18% меньше зарплатных предложений в других российских областях. Между тем псковичам в апреле доступны порядка 200 «дорогих» вакансий с зарплатой от 100 000 рублей и выше.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают компании из отраслей металлургии и машиностроения, а также автомобильного бизнеса и строительного сектора. Сложнее всего найти высокую зарплату в вакансиях образовательных учреждений, компаний из отрасли энергетики и компаний индустрии гостеприимства.

Так, руководителю отдела продаж предлагают заработную плату до 400 000 рублей на руки, middle Node.JS - developer (remote) - до 200 000 рублей, руководителю направления разработки и сопровождения IТ - от 160 000 рублей, а также управляющий отелем может получать до 180 000 рублей, водитель-международник - до 140 000 рублей.