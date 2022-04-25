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Общество

Очистить земельные участки от сухой травы посоветовали псковичам

27.04.2022 22:01|ПсковКомментариев: 0

Очистить земельные участки от сухой травы, порубочных остатков, валежника посоветовали жителям Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росреестра по региону, это позволит значительно повысить пожарную безопасность.

Ежегодно на территории Российской Федерации, в том числе на территории Псковской области возникают пожары в результате неосторожного обращения с огнем, разведения костров, несанкционированного выжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, стерни за землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов и иных категориях земель. С наступлением весенне-летнего периода угроза возникновения пожара возрастает.

Бесконтрольное выжигание сухой растительности может привести к уничтожению участков леса, зеленых насаждений, посевов сельскохозяйственных культур, жилых домов, гибели людей и животных. Ежегодно в Псковской области фиксируется более 500 случаев палов травы.

Управление Росреестра по Псковской области наряду с другими ведомствами участвует в мероприятиях по профилактике пожаров.

«В рамках мероприятий государственного земельного надзора, в частности, проводится разъяснительная работа среди проверяемых лиц по строгому соблюдению требований пожарной безопасности при использовании открытого огня и разведении костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог. За первый квартал этого года управление провело 148 бесед о недопустимости сплошного выжигания растительности (палов) на территории Псковской области, распространило 98 буклетов», - рассказала заместитель руководителя псковского Росреестра Анна Иванова.

В случае выявления фактов выжигания сухой растительности при проведении земельного надзора специалисты управления оперативно информируют об этом территориальные подразделения МЧС России, Россельхознадзора, органы местного самоуправления.

«В пожароопасный период необходимо быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Сжигание мусора на своих садовых и дачных участках производить в строго соответствии с правилами пожарной безопасности. Не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, беречь имущество и свое здоровье», - отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

Теги: #Росреестр #пожар #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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