Общество

Российским школьникам могут разрешить пересдать ЕГЭ

Школьникам предлагают разрешить пересдать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил полученный по итогам экзамена результат. Поправки к закону «Об образовании» внесли в парламент представители партии «Новые люди», в том числе ее лидер Алексей Нечаев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Из пояснительной записки следует, что поправки разработаны для «создания благоприятных условий сдачи единого госэкзамена для обучающихся».

Авторы ссылаются на данные «последних социологических опросов», согласно которым 20% противников ЕГЭ называют главной причиной неприятия «слишком большую нагрузку на детей, которые испытывают стресс». 13% респондентов считают, что результаты единого госэкзамена «недостаточно отражают знания школьников».

«Однако отмена ЕГЭ приведет к ухудшению качества доступности образования для широкого круга граждан,— говорится в пояснительной записке.— После введения единого госэкзамена абитуриенты из семей с разным финансовым достатком, из разных городов получили возможность поступить в ведущие вузы страны на равных условиях».

Ранее ряд политиков и общественных деятелей неоднократно призывали отказаться от практики аттестации школьников в рамках единого госэкзамена. Так, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, высказываясь за возрождение советской системы образования, назвал ЕГЭ пыткой для молодежи и предлагал его упразднить.

Законодатели считают необходимым для «снижения стресса для абитуриентов, когда школьники ждут ЕГЭ как часа, когда решится их судьба и разделится жизнь на "до" и "после"», разрешить пересдавать экзамен в течение месяца. По их мнению, переэкзаменовка возможна «во время дополнительного периода для сдачи соответствующего предмета». Авторы законопроекта предлагают ввести такую норму с 1 января 2023 года.

В Рособрнадзоре заявили, что не поддерживают законопроект, называя содержащиеся в нем предложения избыточными.

У выпускников, которые не получили аттестат, и сейчас есть возможность пересдать ЕГЭ по русскому языку и математике (из тех, кто не набрал минимальный балл) в резервные сроки и затем в дополнительный период в сентябре, отметили в ведомстве. Предметы по выбору сдаются исключительно для поступления в вузы, и сроки их сдачи увязаны с приемной кампанией в вузах, добавили там: «Проведение пересдач экзаменов через месяц не даст их участникам дополнительных возможностей для поступления на обучение по программам высшего образования в текущем году». В Рособрнадзоре также заявили, что не получали обращения граждан или органов власти по этому поводу.