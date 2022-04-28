Общество

Учащиеся из Псковской области стали стипендиатами фонда «Новые имена»

Четырем учащимся Псковской области назначены стипендии фонда «Новые имена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Такое решение членами жюри было принято по итогам конкурсного отбора на соискание звания стипендиата фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

Стипендиатами стали: учащийся музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки Семен Новиков, учащийся сектора педагогической практики при Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Лев Кричевский, учащийся Детской художественной школы города Пскова Алексей Вокин и ученица Детской художественной школы имени А. А. Большакова из Великих Лук Доминика Грипп.

Обладатели стипендий фонда «Новые имена» будут также приглашены в Международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале.

Как сообщили с Центре непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, в конкурсных прослушиваниях принимали участие учащиеся Пскова и области.