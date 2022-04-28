Борис Елкин о своем детстве: Приключений на «пятую точку» никогда не искал

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) рассказал, что никогда не искал приключений на «пятую точку».
Борис Елкин уточнил, что 2,5 месяца летом он, начиная с трех лет, проводил именно в одной из деревень в Пушкиногорском районе, рядом с Михайловским.
Борис Елкин отметил, что в целом детство провел в Санкт-Петербурге. «На Крестовском острове гулял с собаками, а мать занималась верховой ездой. Я верховой ездой никогда не занимался, но мать очень любит лошадей. Она этому посвятила более 30 лет. В соревнованиях не участвует, занимается этим для души, для себя», — рассказал сити-менеджер.
«Я вырос в Санкт-Петербурге, жил, относительно, в центре города. В обычной панельке, хрущевке. Обычное детство», — добавил он.