Общество

Борис Елкин о своем детстве: Приключений на «пятую точку» никогда не искал

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире программы «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» в Пскове (102.6 FM) рассказал, что никогда не искал приключений на «пятую точку».

«На самом деле, приключений в городе (в Санкт-Петербурге - ред.) на "пятую точку" никогда не искал. Детство проходило так. Где-то в конце мая я уезжал, было два места. У одной бабушки в Ленинградской области либо у другой бабушки в Псковской области. Большую часть лета я проводил в Псковской области. Поэтому я тесно связан с регионом. Все мое детство, личностный рост проходили в Псковской области. Много теплых воспоминаний. Было много разных авантюрных и не авантюрных событий. Именно этот период научил меня определенным вещам, которые позже, в студенческие годы, больше не повторял», — поделился он.

Борис Елкин уточнил, что 2,5 месяца летом он, начиная с трех лет, проводил именно в одной из деревень в Пушкиногорском районе, рядом с Михайловским.

Борис Елкин отметил, что в целом детство провел в Санкт-Петербурге. «На Крестовском острове гулял с собаками, а мать занималась верховой ездой. Я верховой ездой никогда не занимался, но мать очень любит лошадей. Она этому посвятила более 30 лет. В соревнованиях не участвует, занимается этим для души, для себя», — рассказал сити-менеджер.

«Я вырос в Санкт-Петербурге, жил, относительно, в центре города. В обычной панельке, хрущевке. Обычное детство», — добавил он.