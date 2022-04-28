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Общество

Владимира Колпакова назначили и. о. директора псковского планетария

29.04.2022 15:38|ПсковКомментариев: 0

Член клуба любителей астрономии Псковской области «Астро Псков», преподаватель физики и робототехники центра «Юный техник» Владимир Колпаков станет исполняющим обязанности директора псковского планетария с 4 мая. Об этом он сообщил в ходе беседы с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Владимир Колпаков / «ВКонтакте»

«Я в планетарии был всего пару раз, пока только принял имущество. Считаю, что надо освоиться и пытаться улучшать то, что есть. Мы будем сотрудничать с клубом "Астро Псков", центром "Юный техник", там есть знающие люди и современное оборудование. Надеюсь, что у нас получится сделать что-то хорошее», – прокомментировал свое назначение Владимир Колпаков.

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Также он оценил идею митрополита Тихона о возвращении храма Рождества Богородицы, в котором располагается планетарий, в собственность епархии.

«Хорошо, если бы здание в текущем плачевном состоянии забрали у планетария с тем расчетом, что нам дадут хорошее, куда можно будет поставить современное оборудование. Дополнительную нагрузку несет то, что оно является памятником архитектуры, то есть просто оштукарить его нельзя, надо согласовать проект реконструкции. Но мы будем работать и над этим вопросом», – отметил он.

В заключение беседы будущий и. о. директора выразил надежду, что планетарий вскоре разместится в большом современном доме, который будет приносить пользу.

«Планов громадье! Самое главное, надо сделать планетарий интересным местом, куда бы с удовольствием ходили дети и взрослые, кто знает астрономию и кто далек от нее, чтобы он стал по-настоящему научно-познавательным местом, где интересно всем», – отметил Владимир Колпаков. 

Теги: #псков #планетарий
Источник: Псковская Лента Новостей
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