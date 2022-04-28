Общество

Клиентские службы ПФР в Псковской области продолжат работу в майские праздники

По поручению Минтруда России клиентские службы Пенсионного фонда продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения граждан за новым пособием на детей от 8 до 17 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Так, с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая территориальные офисы фонда работают по специальному графику и ведут прием по оформлению новой выплаты – пособия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет.

Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра (8-800-6000-000), а также регионального контакт-центра (8 800 600 0176). Они окажут обратившимся информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации.

Сведения о графике приема граждан в клиентских офисах ПФР в майские праздники опубликованы на сайте регионального отделения. Также уточнить режим работы ближайшей клиентской службы можно по телефонным номерам, указанным в разделе «Информация для жителей региона».

«Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека (для Псковской области – 12 527 рублей), родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе», - пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова.

Базовый размер выплаты – 50%, в области - 6 125 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% (9 187,50 рублей) регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% (12 250 рублей) регионального прожиточного минимума на ребенка.

С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в специальном разделе. Отметим, в России постепенно выстраивается целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Действуют выплаты для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, выплаты на детей до 3 лет, детей от 3 до 8 лет. Теперь такую помощь смогут получать и семьи, в которых растут дети от 8 до 17 лет.