Общество

Замначальника Псковского филиала академии ФСИН России покинула свой пост

Заместитель начальника Псковского филиала академии ФСИН России по учебной и научной работе Юлия Михайлова приняла решение о завершении службы в уголовно-исполнительной системе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Псковский филиал в режиме видео-конференц-связи принял участие в рабочем совещании Академии ФСИН России, на котором ее начальник Сергей Никитюк поблагодарил Юлию Михайлову за вклад в развитие образовательной организации.

В образовательную организацию Юлия Михайлова пришла 15 лет назад на должность редактора организационно-научного и редакционно-издательского отдела Псковского юридического института ФСИН России. 9 лет назад она начала руководить учебным отделом, а в 2015 году заняла должность заместителя начальника Псковского филиала академии ФСИН России по учебной и научной работе.

Руководство Академии ФСИН России, а также сослуживцы отметили, что Юлия Михайлова очень многое сделала для образовательной организации, которая успешно прошла ни одну аккредитацию.

Начальник Псковского филиала академии Александр Сысоев вручил Юлии Михайловой цветы и выразил надежду, что ее дальнейшая профессиональная деятельность сложится успешно.