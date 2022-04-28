Общество

Назначен новый руководитель псковского УФСИН

Директор ФСИН России Аркадий Гостев в режиме видео-конференц-связи представил нового руководителя регионального ведомства Алексея Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Аркадий Гостей заверил, что высокий уровень профессионализма и многолетний опыт службы позволит Алексею Емельянову с честью справиться с возложенными на него обязанностями.

Мероприятие состоялось в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области. В режиме видео-конференц-связи участие в нем принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который поздравил нового руководителя с назначением на должность и выразил уверенность во взаимовыгодном продуктивном сотрудничестве с администрацией региона.

С 26 октября 2021 года Алексей Емельянов временно исполнял обязанности начальника УФСИН России по Псковской области, а ранее работал в центральном аппарате ФСИН России.

В ответном слове он поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие и выразил готовность к дальнейшей плодотворной работе на благо уголовно-исполнительной системы Псковской области.