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Общество

В Идрице проходит церемония открытия памятника «Зарождение Знамени Победы»

30.04.2022 13:17|ПсковКомментариев: 0

Вблизи поселка Идрица Себежского района началось торжественное открытие памятного знака «Знамя Победы» в честь воинов 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, которые освободили поселок Идрица и водрузили Знамя Победы над рейхстагом.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открытие памятного знака началось с поднятия Знамени Победы и чина освящения памятника.

В торжественном мероприятии участвуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава администрации. Пскова Борис Елкин, из федеральных гостей: председатель Российского военно-исторического общества, советник президента  Владимир Мединский, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Три года назад была установлена памятная дата, - напомнил в своем выступлении губернатор Михаил Ведерников. -. Тогда же и появилась идея создания памятника. В процессе мемориал стал народным. В сборе средств принимали участие тысяча людей. «Знамя Победы - снова на передовой! Наша главная задача хранить этот символ! Хочу поблагодарить всех, кто участвовал над созданием памятного знака»

Глава региона также отметил, что жители Идрицы контролировали ход строительства. Кроме того, Михаил Ведерников выразил благодарность Владимиру Мединскому.

Помощник президента России, в свою очередь, отметил: «Это знамя стихийным образом поднимают над освобожденными городами Донбасса наши войска. У них нет такого приказа, они делают это от души». Завершил своё выступление Владимир Мединский словами «Враг будет побежден. Победа будет зa нами!»

Источник: Псковская Лента Новостей
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