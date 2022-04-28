Общество

К памятнику «Знамя Победы» возложили цветы и гирлянду славы

На открытии монумента «Знамя Победы» возложили цветы и гирлянду славы, а также почтили память погибших минутой молчания. Об этом с места событий передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, сегодня вблизи поселка Идрица Себежского района прошло торжественное открытие памятного знака «Знамя Победы» в честь воинов 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, которые освободили поселок Идрица и водрузили Знамя Победы над рейхстагом.

Отметим, что в мероприятиях в Идрице участвуют председатель Российского военно-исторического общества, советник президента Владимир Мединский, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Государственной Думы Александр Борисов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава администрации. Пскова Борис Елкин и другие.

«Знамя Победы - это не только знак победы, это прежде всего символ окончания Великой Отечественной Войны, - сказал в интервью Псковской Ленте Новостей депутат Государственной Думы Александр Борисов. - Многие страны привыкли войны начинать. А Россия войны всегда заканчивает!»