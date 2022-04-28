Общество

Власти Великих Лук: Пусть праздник придаст всем уверенности в собственных силах

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поздравили жителей с Днем труда, который отмечается сегодня, 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Первое мая в нашей стране по праву считается народным праздником, объединяющим всех, кто гордится своей Родиной, стремится к стабильности, миру и созиданию. Величие Российского государства создано самоотверженным трудом и достижениями многих поколений его граждан, славные традиции которых сегодня продолжаем мы с вами. Наш город всегда вносил и вносит весомый вклад в процветание Отечества, - отмечается в тексте. - Обладая мощным производственным потенциалом, он является крупным промышленным центром, где стабильно работают десятки предприятий, растут экономические показатели и развивается инфраструктура, строятся новые образовательные учреждения и жилые дома, модернизируется сфера ЖКХ, ремонтируются дворы и дороги, преображаются общественные территории».

В поздравлении также говорится, что все вышеперечисленное - результат трудолюбия и таланта великолучан, целенаправленной работы руководства города и поддержки региональной власти.

«Впереди у нас масштабные планы по дальнейшему развитию нашего города, которые вместе мы обязательно претворим в жизнь. Сердечно благодарим всех, кто добросовестно трудится во имя благополучия города и будущих поколений. Выражаем глубокую признательность ветеранам, заложившим основы процветания Великих Лук. Пусть праздник 1 мая придаст всем уверенности в собственных силах, энергии и оптимизма. Вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сделаем наш город еще комфортнее и краше. Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья, успешной реализации намеченных планов, добра, взаимопонимания и мира!» - подытожили руководители города.