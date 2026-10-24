СОЦПРОФ потребовал раскрыть расчёты ожидаемого периода выплаты пенсионных накоплений

Прозрачность расчётов ожидаемого периода выплаты пенсионных накоплений необходима для защиты интересов граждан. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

«Мы внимательно следим за этой историей и полностью поддерживаем позицию комитета Госдумы. Пенсионные накопления — это не абстрактные цифры на бумаге, а реальные деньги, которые люди откладывали годами, рассчитывая на достойную старость. Когда показатель ожидаемого периода выплаты устанавливается без подробного и публичного расчёта, основанного на актуальной статистике Росстата и демографических прогнозах, возникает естественный вопрос: а не занижается ли размер будущих выплат?» — отметил он.

По словам Вострецова, любые изменения в пенсионной формуле должны обсуждаться публично с участием профсоюзов. Он призвал Минтруд разъяснить, какие данные о продолжительности жизни, структуре потенциальных получателей накопительной части и миграционных процессах легли в основу показателя в 270 месяцев.

«Если статистика показывает рост продолжительности жизни — это хорошо. Но тогда граждане должны видеть, как именно это влияет на их выплаты, и иметь возможность убедиться, что методика применяется корректно и в интересах людей, а не только бюджета», — подчеркнул председатель СОЦПРОФ.

Он добавил, что профсоюзы готовы подключиться к экспертизе расчётов. По мнению Вострецова, прозрачность методики необходима для сохранения доверия граждан к пенсионной системе.

«Люди должны понимать, почему именно столько месяцев, а не больше и не меньше. Иначе у многих останется ощущение, что их накопления просто “растягивают” на более длительный срок, уменьшая ежемесячный доход. Мы будем настаивать на открытом и честном диалоге», — заключил он.