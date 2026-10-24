Дедовичский суд взыскал более 922 тысяч рублей за неввезённую вовремя Toyota

Дедовичский районный суд удовлетворил иск Брянской таможни о взыскании с гражданина 922 тысяч рублей таможенных платежей и пени за автомобиль Toyota, который не вывезли с территории Евразийского экономического союза в установленный срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, 6 сентября 2013 года Кирикой временно ввёз автомобиль Toyota, зарегистрированный в иностранном государстве, на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Максимальный срок обратного вывоза машины был установлен до 6 сентября 2014 года.

Однако автомобиль не вывезли с таможенной территории, что подтвердили результаты таможенного контроля. В связи с этим у владельца возникла обязанность уплатить таможенные платежи в размере 461 065 рублей.

26 марта 2026 года таможенный орган направил должнику уведомление о неуплаченных в установленный срок платежах. Поскольку обязанность не была исполнена после истечения срока временного ввоза, таможня начислила пеню в размере 461 065 рублей.

Общая сумма требований составила 922 131 рубль. Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск Брянской таможни.