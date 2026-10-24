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День спецназа отмечают в России 24 октября

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День подразделений специального назначения Вооружённых сил России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

История армейского спецназа началась 24 октября 1950 года. В этот день военный министр СССР, маршал Советского Союза Александр Василевский подписал директиву о формировании 46 рот специального назначения численностью по 120 человек. Завершить их создание предписывалось к 1 мая 1951 года.

При подготовке подразделений использовали опыт Великой Отечественной войны, в том числе действия разведывательно-диверсионных групп. Со временем структура и численность спецназа неоднократно менялись, однако основные задачи подразделений сохранились.

Сегодня формирования специального назначения действуют в различных силовых ведомствах, в том числе в Министерстве обороны, ФСБ, МВД и Росгвардии. Среди известных подразделений — «Альфа», «Вымпел» и «Витязь».

В зависимости от ведомственной принадлежности спецназовцы выполняют задачи по борьбе с терроризмом, задержанию особо опасных преступников, освобождению заложников, проведению разведывательных и специальных операций, обеспечению безопасности людей и охране важных объектов.

Ключевыми особенностями подразделений специального назначения считаются высокая профессиональная подготовка, слаженность действий, быстрота и внезапность. Военнослужащие осваивают различные виды специальной подготовки, включая рукопашный бой, работу со средствами связи и инженерными средствами, пишет calend.ru.

За мужество и героизм при выполнении специальных заданий тысячи военнослужащих награждены орденами и медалями. Многие из них удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

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