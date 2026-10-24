День спецназа отмечают в России 24 октября

День подразделений специального назначения Вооружённых сил России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

История армейского спецназа началась 24 октября 1950 года. В этот день военный министр СССР, маршал Советского Союза Александр Василевский подписал директиву о формировании 46 рот специального назначения численностью по 120 человек. Завершить их создание предписывалось к 1 мая 1951 года.

При подготовке подразделений использовали опыт Великой Отечественной войны, в том числе действия разведывательно-диверсионных групп. Со временем структура и численность спецназа неоднократно менялись, однако основные задачи подразделений сохранились.

Сегодня формирования специального назначения действуют в различных силовых ведомствах, в том числе в Министерстве обороны, ФСБ, МВД и Росгвардии. Среди известных подразделений — «Альфа», «Вымпел» и «Витязь».

В зависимости от ведомственной принадлежности спецназовцы выполняют задачи по борьбе с терроризмом, задержанию особо опасных преступников, освобождению заложников, проведению разведывательных и специальных операций, обеспечению безопасности людей и охране важных объектов.

Ключевыми особенностями подразделений специального назначения считаются высокая профессиональная подготовка, слаженность действий, быстрота и внезапность. Военнослужащие осваивают различные виды специальной подготовки, включая рукопашный бой, работу со средствами связи и инженерными средствами, пишет calend.ru.

За мужество и героизм при выполнении специальных заданий тысячи военнослужащих награждены орденами и медалями. Многие из них удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.