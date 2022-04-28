Общество

Бесплатный профсоюзный автобус курсирует в Пскове

«Профсоюзный автобус» будет курсировать по Пскову сегодня, 1 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, это совместный проект Псковского областного совета профсоюзов и профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Платить за проезд в этом автобусе не нужно – проезд для пассажиров бесплатный. В автобусе псковичей будут сопровождать профсоюзные активисты и специалисты по правовой работе. Во время поездки можно будет получить консультацию о работе профсоюзов и задать вопросы правовой тематики.

В качестве опознавательного знака на автобусе будет надпись «Профсоюзный автобус». Он будет курсировать по маршруту №17 с 10.00 до 15.00.