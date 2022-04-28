Общество

Очередь из грузовиков на въезд из Эстонии в Россию под Псковом выросла до 500 фур

Очередь из большегрузных автомобилей на въезд из Эстонии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Шумилкино» и «Куничина гора», за майские праздники увеличилась почти до 500 фур. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Ранее ФТС сообщила о том, что таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. При этом, по данным ФТС, транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в России.

«"Шумилкино", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств - ред.) перед пунктом пропуска - 300», - сообщается на сайте ФТС. По данным ведомства на 3 мая, на пункте пропуска «Куничина Гора» в очереди на въезд в РФ находятся 198 фур. При этом в прошлую пятницу, 29 апреля, в очереди на этих двух пунктах пропуска было 440 фур, пишет ТАСС.

Кроме того, по данным ФТС, сохраняются очереди на въезд в РФ со стороны Латвии. На пункте пропуска «Убылинка» в очереди на въезд - 300 грузовиков, на пункте пропуска «Бурачки» - 710 большегрузов. Кроме того, очереди из фур зафиксировано и на выезд из РФ: в пункте пропуска «Шумилкино» в очереди на выезд в Эстонию находится 200 грузовиков, на пункте пропуска «Убылинка» в очереди на выезд в сторону Латвии - 410 грузовиков.

Ранее власти Псковской области на участках российско-латвийской и российско-эстонской границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, дополнительные туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания.