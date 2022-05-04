Общество

Как защитить ребенка от опасной информации в Интернете, рассказали псковичам

Прокуратура Пушкиногорского района разъяснила, как защитить ребенка от информации в Интернете, вовлекающей в совершение преступлений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном ведомстве, защита детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, является одним из важных направлений деятельности государственных органов.

Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок ограничения доступа к информации, распространяемой в Интернете, - Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии со статьей 15.1 этого закона, чтобы ограничить доступ к противоправной информации, был создан «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете» и сетевых адресов, позволяющих обнаружить ресурсы, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Основанием для включения сведений в единый реестр может стать решение следующих органов исполнительной власти:

МВД РФ и Роскомнадзор - в отношении распространяемой через Интернет информации о способах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;

Роспотребнадзор и Роскомнадзор - в отношении распространяемой информации о способах совершения самоубийства, призывов к совершению самоубийства;

Роскомнадзор - в отношении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

«Если вы обнаружили в Сети или на фасадах зданий надписи о наличии сайтов, с использованием которых распространяется противоправная информация, следует записать или сфотографировать наименование, определить тематику информации и сформировать обращение, перейдя по ссылке. Уполномоченные органы проверят информацию и примут решение о запрете ее распространения», - пояснили в прокуратуре.