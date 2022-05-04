Общество

Псковский школьник стал призером всероссийской олимпиады по биологии

Учащийся 10 класса Псковского технического лицея Олег Звонцов стал призером всероссийской олимпиады школьников по биологии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, заключительный этап умственных испытаний состоялся в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Олимпиада состояла из двух туров: теоретического и практического, которые проходили в лабораториях кампуса. В перерывах между ними и подведением итогов для школьников были организованы экскурсии, интеллектуальные игры и мастер-классы, встречи с партнерами, спортивные мероприятия.

В мероприятии приняли участие 297 школьников 9–11 классов из 80 субъектов России. Победители и призеры смогут поступить на бюджетные места в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.