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Общество

Акушерки, водолазы и шифровальщики отмечают профессиональные праздники 5 мая

05.05.2022 07:40|ПсковКомментариев: 0

Акушерки, водолазы и шифровальщики отмечают свои профессиональные праздники сегодня, 5 мая.

Более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки. Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок, пишет calend.ru.

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник включили в реестр российских памятных дат указом президента РФ в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.

Датой для учреждения праздника послужило исторической событие — (23 апреля) 5 мая 1882 года по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа

Специалисты этой профессии сегодня работают во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества.

Кроме того, ежегодно 5 мая свой профессиональный праздник — День шифровальщика — отмечает Криптографическая служба России.

Дата для учреждения праздника шифровальщиков была выбрана в связи с тем, что 5 мая 1921 года, согласно постановлению Совета народных комиссаров РСФСР, для защиты информации и передачи данных за пределы страны была создана криптографическая служба.

В России периодом начала развития криптографии, как необходимого и достаточно надежного средства сохранения государственных секретов, принято считать эпоху Петра I. Именно тогда стало широко применяться шифрование переписки, создавались первые шифровальные службы, разрабатывались новые шифры. При этом криптография как род профессиональной деятельности появилась на Руси еще при Иване IV.

Сегодня специалисты службы обеспечивают с помощью шифровальных (криптографических) средств защиту информации в информационно-телекоммуникационных системах и системах специальной связи в Российской Федерации и ее учреждениях за рубежом, в том числе в системах, использующих современные информационные технологии.

Теги: #праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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