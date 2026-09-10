Скончался тренер по акробатике, выпускник ВЛГАФК Артём Базанов

Скончался выпускник Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, тренер по акробатике и директор Торопецкой спортивной школы Артём Базанов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВЛГАФК.

Фото: ВЛГАФК

«Коллектив Великолукской государственной академии физической культуры и спорта с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине Базанова Артёма Андреевича, выпускника академии 2015 года. Это невосполнимая потеря для всех, кто знал его как профессионала высокого класса, надёжного товарища и человека с большой душой. За годы учёбы и работы он проявил себя как целеустремлённый, ответственный человек. Светлая память об Артёме навсегда сохранится в наших сердцах», - рассказали в академии.

Артем Базанов — выпускник ВЛГАФК, тренер по акробатике и директор Торопецкой спортивной школы. Около 10 лет работал с детьми и руководил учреждением, где занимаются более 800 воспитанников. В 2025 году у Артема Базанова выявили тяжелое онкологическое заболевание крови.