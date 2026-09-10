 
Общество

Скончался тренер по акробатике, выпускник ВЛГАФК Артём Базанов

0

Скончался выпускник Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, тренер по акробатике и директор Торопецкой спортивной школы Артём Базанов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВЛГАФК.

Фото: ВЛГАФК

«Коллектив Великолукской государственной академии физической культуры и спорта с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине Базанова Артёма Андреевича, выпускника академии 2015 года. Это невосполнимая потеря для всех, кто знал его как профессионала высокого класса, надёжного товарища и человека с большой душой. За годы учёбы и работы он проявил себя как целеустремлённый, ответственный человек. Светлая память об Артёме навсегда сохранится в наших сердцах», - рассказали в академии. 

Артем Базанов — выпускник ВЛГАФК, тренер по акробатике и директор Торопецкой спортивной школы. Около 10 лет работал с детьми и руководил учреждением, где занимаются более 800 воспитанников. В 2025 году у Артема Базанова выявили тяжелое онкологическое заболевание крови. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026