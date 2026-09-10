«Триумвират»: Интрига выборов, тектонические сдвиги в российском правосудии и что поможет «динозавру»?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск «Триумвират».

Ключевые темы, которые сегодня обсудят соведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко:

Интрига выборов-2026. Финал битвы за избирателя;

Тектонические сдвиги в российском правосудии. А судьи – кто?

«Почта России» - пациент жив или мертв? Что поможет «динозавру»?

Начало программы в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.