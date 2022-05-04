Общество

Елена Бибикова ознакомилась с ходом капремонта школы в Островском районе

Сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ознакомилась с ходом капитального ремонта Воронцовской средней школы в Островском районе.

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Напомним, ремонт школы является частью народной программы партии «Единая Россия». «Впервые в моей истории выделены средства на организацию капитального ремонта школ. Наша задача, чтобы средства были полностью использованы, чтобы был проведен качественный ремонт, чтобы ребята могли 1 сентября начать учиться в светлых, красивых, обновленных классах. Вот поэтому мы решили побывать в школах, которые включены в программу», - отметила Елена Бибикова.

Вместе с сенатором учебное заведение посетили исполняющий обязанности председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков и заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова, пишет газета «Островские вести».

«После стартовых импульсов этот проект из партийного уже превратился в ведомственный. Для нас он является самым главным инструментом по приведению образовательных учреждений в соответствие с требованиями, в том числе, санитарного законодательства. Приоритет отдается школам, расположенным в сельской местности и в малых городах. После ремонта они станут соответствовать времени и ожиданиям ребят. Вот, что важно. Наши дети должны учиться в современных условиях», - сказал Андрей Ермаков.

В школе планируется провести фасадные работы, обновить радиаторы отопления, сделать внутренний косметический ремонт. В настоящее время заменили большую часть окон.