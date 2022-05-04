В преддверии Дня Победы в псковском лицее поздравили ветеранов

Концерт-поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся Днем Победы состоялся в Социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С. В. Самойлова города Пскова 5 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На мероприятии присутствовали Татьяна Самойлова – мать Героя России С. В. Самойлова, узники фашистских концлагерей, труженики тыла и дети войны.
Также он отметил, что очень трогательно было наблюдать за подготовкой учеников к концерту.
После приветственных слов школьники вручили ветеранам памятные подарки.
Ученики лицея читали стихотворения советских поэтов, пели знаменитые песни военных лет. Во время их выступлений демонстрировалась военная кинохроника.