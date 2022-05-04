Общество

В преддверии Дня Победы в псковском лицее поздравили ветеранов

Концерт-поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся Днем Победы состоялся в Социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С. В. Самойлова города Пскова 5 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На мероприятии присутствовали Татьяна Самойлова – мать Героя России С. В. Самойлова, узники фашистских концлагерей, труженики тыла и дети войны.

«Ветераны, вы постоянно в наших сердцах и наших душах. Поздравляю вас с праздником, поистине ставшим священным для каждой семьи. 9 мая – уже не просто дата, это символ героизма, мужества и единства народа нашей страны. Этот день уходит все дальше вглубь веков. И наш с вами долг сохранить и охранять память о воинской доблести, о тружениках тыла, о боевом братстве тех, кто сражался за наше будущее. Ведь каждый новый день, который наступает, оплачен их жизнями», – обратился к собравшимся депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

Также он отметил, что очень трогательно было наблюдать за подготовкой учеников к концерту.

После приветственных слов школьники вручили ветеранам памятные подарки.

Ученики лицея читали стихотворения советских поэтов, пели знаменитые песни военных лет. Во время их выступлений демонстрировалась военная кинохроника.