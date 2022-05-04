Общество

Памятник в честь подвига бойцов НКВД устанавливают в Пскове

Псковские росгвардейцы приняли участие в круглом столе «Что хранит память о войне?» в библиотеке «БиблиоЛюб» в преддверии празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

На мероприятии присутствовали юнармейцы школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых и студенты третьего отделения Псковского политехнического колледжа, председатель Совета ветеранов города Пскова Виктор Андреев, председатель комитета Псковского регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиль Ахметов, депутат Псковской городской Думы Валентина Александрова, малолетняя узница немецких концлагерей Валентина Петренко, заведующая библиотекой Елена Сойтту, военнослужащий управления Росгвардии по Псковской области Павел Морозов.

Участники встречи обсуждали вопросы «вовлечения молодежи и взрослых людей в процесс совместного осмысления событий 1941-1945 годов на основе личного жизненного опыта». В ходе круглого стола его участники вспомнили и рассказали о своих чувствах, переживаниях, делились мыслями о том, что хранит личная память о войне, воспоминаниями других людей и историями о добрых делах современников, говорится в сообщении.

Павел Морозов рассказал собравшимся, какую работу проводит управление по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне. Так, в Пскове на пересечении улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Вокзальной, в районе железнодорожного моста, проводится монтаж памятника в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семена Байкова.

«8 июля 1941 года части Красной Армии отступали. Перед саперами стояла задача после переброски войск через реку Великую взорвать мост. Пока группа саперов занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе, и с бронепоезда. В то время, они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост», – рассказали организаторы мероприятия.

Они отметили, что саперы успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Андрей Костенко и еще девять бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.

Монумент устанавливается по инициативе управления Росгвардии по Псковской области и поискового отряда «Застава», добавили в ведомстве.