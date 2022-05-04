Общество

Экскурсию по улицам Героев Победы провели для псковских школьников

Псковские росгвардейцы, работники библиотеки «БиблиоЛюб» и юнармейцы из средней школы №17 провели в микрорайоне Любятово в Пскове патриотическую акцию «Библиогид по улицам Героев Победы», посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Цель акции - изучение истории жизненного пути героев Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы, воспитание патриотизма, чувства гордости за своих земляков, совершивших подвиги на фронте и в тылу, в партизанских отрядах», - отметили в ведомстве.

Мероприятие проходило на улице Николая Васильева, на которой расположены административное здание управления Росгвардии по Псковской области и библиотека «БиблиоЛюб».

Юнармейцы провели блиц-опрос жителей микрорайона на знание Великой Отечественной войны, а росгвардейцы рассказали горожанам о боевом пути Героя Советского Союза Николая Васильева, командира 2-й партизанской бригадой, которая была сформирована из жителей Псковской и Новгородской областей. Так, весной 1942 года через линию фронта был переправлен обоз с продовольствием в блокадный Ленинград.

Акция завершилась возложением цветов к барельефу, установленному в честь Героя Советского Союза Николая Васильева.