Общество

К посевному периоду гдовские пенсионеры получили элитный картофель

40 пенсионеров в Гдовском районе к посевному периоду получили элитный картофель фермерского хозяйства «Витязь» из Печорского района. Его закупил депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Васильевич Кузь. Об этом сообщается в группе «Общественная приемная. Гдовский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Общественная приемная. Гдовский район» в социальной сети «ВКонтакте»

С просьбой о повторе акции прошлого года к депутату на встрече обратилась председатель районного совета ветеранов Вера Кабанова. «Такой масштабной акции, которая была в прошлом году, сейчас, конечно, не будет. Но это, безусловно, не значит, что гдовским пенсионерам мы не станем помогать. Пусть в меньшем количестве, но картофель я закупил», — отметил Владимир Кузь.

«У меня в прошлом году вышел хороший урожай с привезенного картофеля. Нынче еще увеличу посадки новым семенным картофелем. Спасибо, что не забывают про наши нужды», — поблагодарила депутата одна из пенсионерок, когда получала подарок.