В Псковской области установили выплату в размере 1 млн рублей семьям военных, погибших в ходе СВО

В Псковской области установили единовременную денежную выплату в 2022 году в размере 1 млн рублей членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, захороненных на территории Псковской области. Соответствующий указ губернатора Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона 6 мая.
К членам семей погибших военнослужащих относятся:
Единовременная денежная выплата производится членам семей погибших военнослужащих однократно. Она предоставляется за счет средств областного бюджета комитетом по социальной защите Псковской области в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего.
Комитету по финансам Псковской области поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, за счет средств резервного фонда администрации области.
Настоящий указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.