Общество

Куньинский район лидирует в голосовании за объекты благоустройства

Лидер текущего онлайн-голосования среди общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Псковской области — Куньинский район. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел заседание рабочей группы по вопросам проведения рейтингового голосования среди общественных территорий для благоустройства и по вопросам поддержки строительной отрасли. Он напомнил, что в прошлом году голосование в Псковской области прошло успешно. Минстрой РФ отметил специалистов из муниципалитетов, а также волонтеров.

Информационная кампания, которая направлена на доведение до граждан сведений о возможностях реализуемого проекта, продолжается.

На заседании отметили активную работу волонтерских штабов, которые организованы во всех муниципальных образованиях региона. Всего зарегистрировано 226 волонтеров. В апреле этого года добровольцы прошли обучение и теперь помогают жителям Псковской области принять участие в голосовании.

Проголосовать за объект благоустройства может любой житель области в возрасте от 14 лет, голосование идет на сайте za.gorodsreda.ru с использованием авторизации на сайте «Госуслуги» или при помощи виджетов общественного голосования на сайтах органов областной власти и местного самоуправления. Также можно воспользоваться помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников и сделать выбор в их приложении.

Рейтинговое голосование за объекты благоустройства продлится до 30 мая. В проекте участвуют все районы и городские округа Псковской области. В голосовании участвуют 83 объекта.

Вице-губернатор и участники встречи обсудили вопросы, которые озвучили руководители муниципалитетов. Василий Осипов выразил готовность оказать содействие в работе с федеральными коллегами в части функционирования механизмов голосования.

«Прошу отнестись к организации голосования на местах серьезно. С вашей стороны должна быть максимальная активность, если все будет пущено на самотек, то никакого результата у нас не будет», — обратился Василий Осипов к руководителям муниципалитетов и добавил, что рейтинговое голосование — действенный инструмент, чтобы привлечь дополнительное финансирование для благоустройства общественных территорий.

Также в рамках совещания до глав районов и руководителей органов исполнительной власти области в рамках исполнения поручения губернатора довели информацию о мерах для поддержки темпов строительства в условиях санкций, которые приняты федеральном и региональном уровнях. Также были даны разъяснения о применении нормативных правовых актов, принятых субъектом на основании изменений федерального законодательства. Дополнительно в адрес глав районов и органов исполнительной власти области направили методические материалы, разработанные правительством РФ.