Общество

Сотрудники «Экопрома» привели в порядок братское захоронение в Псковском районе

Сотрудники филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») привели в порядок братское захоронение в Середкинской волости Псковского района в преддверии Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Здесь покоятся 212 военнослужащих, среди них З офицера, погибшие с ноября 1941 по февраль 1944 года. Известны имена каждого погибшего воина, они увековечены на плитах монумента», – рассказали специалисты.

Сотрудники убрали прошлогоднюю листву, опавшие ветви деревьев, прочий мусор и приступили к зачистке ограждения и монумента от потрескавшейся краски.

«Спустя несколько часов он обрел новую жизнь: восстановлены выцветшие фамилии погибших солдат на гранитных плитах, окрашен сам монумент и надгробия, возложены венки и цветы. Данное братское захоронение филиал "Экопрома" взял под свою опеку. Впереди еще много работы - восстановление поврежденной упавшими деревьями ограды, обустройство надгробий, благоустройство прилегающей территории, чтя память тех, кто погиб за нашу свободу и мирное небо над головой», – отметили на предприятии..