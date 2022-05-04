Общество

Псковский облсовпроф принял в регионе коллег из Брянской области

Псковский облсовпроф принял в регионе 45 активистов из Профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания Брянской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Коллеги обменялись опытом по направлениям профсоюзной работы, обсудили сложившуюся систему социального партнерства и ход коллективно-договорной кампании в регионах. Для гостей также организовали культурно-познавательную программу в Пскове, Печорах, Изборске и Пушкинских Горах.

Председатель обкома профсоюза госучреждений Брянской области Наталья Павлюченко поблагодарила профобъединение и руководителя «родственного» профсоюза Псковской области Татьяну Победову за совместную работу и прием.

«Мы с большой радостью всегда принимаем наших коллег. Нам есть, что показать и рассказать. Мы с удовольствием перенимаем опыт наших товарищей. Также считаем своим долгом максимально погружать коллег в историю нашей святой земли, организовывать посещение самых знаковых мест нашего региона. Россия начинается здесь!» - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.