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Делегация Великих Лук принимает участие в праздновании Дня города Сестрорецка

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Делегация Великих Лук принимает участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города Сестрорецка — города-побратима, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В составе делегации — заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович и председатель комитета экономики администрации города Великие Луки Елена Косых.

В рамках праздничной программы представители Великих Лук принимают участие в торжественных мероприятиях и встречах, посвящённых Дню города Сестрорецка.

Побратимские отношения между Великими Луками и Сестрорецком имеют многолетнюю историю и являются важной частью межмуниципального сотрудничества.

 

«Совместные встречи позволяют укреплять деловые и культурные связи, обмениваться опытом и обсуждать перспективы дальнейшего взаимодействия. Участие делегации Великих Лук в праздновании Дня города Сестрорецка подчёркивает традиционно тёплые и дружественные отношения между городами-побратимами», - отметили в администрации.

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